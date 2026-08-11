Causa Kernland: Diversion nach Unterschlagung

Am Donnerstag muss sich die ehemalige Geschäftsführerin des Vereins Mühlviertler Kernland wegen des Verdachts auf Betrug, Untreue und Urkundenfälschung am Linzer Landesgericht verantworten. Die Beschuldigte soll, wie berichtet, Kredite und Fördergelder zu Unrecht bezogen haben – und zwar satte 765.000 Euro. Die Unregelmäßigkeiten fielen vor zwei Jahren auf. Die Angeklagte ist teilgeständig und hat immerhin 150.000 Euro zurückgezahlt.