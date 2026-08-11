Alkolenker mit mehr als drei Promille angehalten

Da staunten die Beamten in Oberösterreich nicht schlecht: Nach einer Anzeige, weil ein Lenker in Schlangenlinien unterwegs war, hielten die Polizisten den Fahrer auf. Beim Alkotest hatte der Mann ganze 3,08 Promille im Blut. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen.
Eine Streife wurde am Sonntag gegen 15.05 Uhr informiert, dass auf der B3 Richtung Grein ein weißer Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Polizisten sahen den Wagen kurz darauf, als dieser über die Donaubrücke Richtung Kollmitzberg fuhr.
Angehalten und kontrolliert
Sie nahmen die Nachfahrt auf und konnten den Lenker, einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Alkotest ergab dabei einen Wert von 3,08 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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