Expertenplan für mehr Öffis bleibt in Schublade

Politischer Schlagabtausch um Expertenpapier zum steirischen Mikro-ÖV: Eine Arbeitsgruppe des Landes empfiehlt, Sammeltaxis und Kleinbusse in den Verkehrsverbund und damit ins Klimaticket zu integrieren. Die Grünen sehen darin die Bestätigung ihrer langjährigen Forderung – das Land will davon aber nichts wissen.
Was tun, wenn der Bus zwar bis in den Ort fährt, das eigene Zuhause aber noch mehrere Kilometer entfernt liegt? Genau hier setzt der Mikro-ÖV an: Sammeltaxis und Kleinbusse bringen Fahrgäste auf Bestellung zu Haltepunkten und schließen so gerade am Land die Lücken im öffentlichen Verkehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.