Expertenplan für mehr Öffis bleibt in Schublade

Was tun, wenn der Bus zwar bis in den Ort fährt, das eigene Zuhause aber noch mehrere Kilometer entfernt liegt? Genau hier setzt der Mikro-ÖV an: Sammeltaxis und Kleinbusse bringen Fahrgäste auf Bestellung zu Haltepunkten und schließen so gerade am Land die Lücken im öffentlichen Verkehr.