Dragqueen-Lesung für Kinder: Viel Lärm um nichts

Erwachsenes Publikum und eine Störung

Und wie war es nun? Ein wenig bizarr, ansonsten völlig harmlos, wobei die beiden Dragqueens ein augenscheinliches Talent für den Vortrag haben. Bizarr war, dass hauptsächlich Erwachsene im Publikum saßen – und die sollten eigentlich schon sexualisiert sein, in welche Richtung auch immer. Die wenigen anwesenden Kinder waren teils so jung, dass sie ohnehin nicht kognitiv erfassen konnten, was da vor sich ging.

Polizisten waren ebenfalls da, zu tun bekamen sie aber nichts. Nur kurz sorgte eine aufgebrachte Dame mit Zwischenrufe für eine kleine Einlage, doch auch sie beruhigte sich rasch wieder. Was genau die Frau von sich gab, war nicht zu entschlüsseln – ihr Talent zum Vortrag war nicht so ausgeprägt wie jenes von „Frau Bürgerschreck“ und „Athene Atlas“.