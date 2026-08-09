Flammen griffen von Fritteuse auf Vordach über

Um kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand alarmiert, Minuten später war auch schon eine Streife der örtlichen Polizei vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf das Vordach des Hauses übergegriffen. Ein erster Löschversuch der Beamten mit einem Feuerlöscher blieb ohne Erfolg.