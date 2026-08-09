Flammen griffen von Fritteuse auf Vordach über

Das hätte weit schlimmer enden können: In einem Wohnhaus in Hörbranz hatte am Samstagabend eine Fritteuse Feuer gefangen, in Windeseile breiteten sich die Flammen auf das Vordach aus. Zum Glück brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle.
Um kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand alarmiert, Minuten später war auch schon eine Streife der örtlichen Polizei vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf das Vordach des Hauses übergegriffen. Ein erster Löschversuch der Beamten mit einem Feuerlöscher blieb ohne Erfolg.
Feuerwehr rasch zur Stelle
Kurz darauf rückte die Feuerwehr Hörbranz mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Den Florianijüngern gelang es rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig abzulöschen. Personen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden am Gebäude. Warum die Fritteuse in Brand geraten war, ist noch nicht eruiert.
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