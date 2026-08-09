Brandalarm wegen Schädlingsbekämpfungsmittel

Statt Feuer nur Schädlingsmittel

Am Ende konnte dann doch noch Licht ins Dunkel gebracht werden: Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, hatte die Bewohnerin zuvor ein rauchendes Schädlingsbekämpfungsmittel gegen einen Insektenbefall in rauen Mengen ausgebracht und danach das Haus verlassen, um die Pestizide nicht einatmen zu müssen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt oder gefährdet. Nach einer gründlichen Belüftung durch die Feuerwehr konnte die Frau wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Im Einsatz standen die Feuerwehren Hohenems und Dornbirn, das Rote Kreuz sowie die Polizei mit insgesamt acht Fahrzeugen und 41 Kräften.