Zeitgenössische Musik flirtet mit Tonalität

Ein gefeiertes Premierenwerk

Ist Svete bereits ein etablierter Komponist, so stellte Nikolay Orininsky, seit 2013 in der Gruppe der 1. Violinen bei den Wiener Symphonikern tätig, an diesem Freitagabend sein erstes Werk überhaupt vor. Es hieß „Delirious Chants“ und wurde vom Publikum mit Bravorufen gefeiert. Im Zentrum des Stücks für Streichorchester stehen flirrende Klänge, auf denen sich eine kraftvolle Melodie der Solobratsche (Johannes Flieder), später aller tiefen Streicher entfaltet. Diese Melodie hat Orininsky, so erzählt er, im Traum empfangen. Er ist bei der kompositorischen Verarbeitung sehr nah an der herkömmlichen Tonalität geblieben.

Hommage an Bregenz und den Bodensee

Nach einem eher gleichförmigen, melancholischen Werk aus dem Jahr 1969 des schweizerisch-französischen Komponisten Pierre Wissmer mit dem Titel „Stèle“, erklang ein weiteres Werk eines jungen Tonschöpfers, das geradezu süffig herüberkam. Die Rede ist von einem Stück des jungen Florian Hecher mit dem Titel „Bregenz“. Als Zwanzigjähriger kam der Niederösterreicher eher zufällig an den Bodensee und erlebte beglückende Tage. So beschreibt es der auch mit Filmmusik erfolgreiche Hecher, der sich bei seinem Werk selbst ans Klavier setzte und es zusammen mit den Streichern des Wiener Concert Vereins zur Uraufführung brachte. Auch hier gab es Bravos und reichen Applaus.