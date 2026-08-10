„Sie beleidigen mich als Großmutter aufs Tiefste“

„Kinderbetreuung würde ich nicht als Arbeit sehen“: Jener Satz von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) – er hat sich mittlerweile dafür entschuldigt – löste dieser Tage eine Welle der Entrüstung bei Frauen in ganz Österreich aus. Auch bei Verena Dunst. Die frühere SPÖ-Landesrätin und erste Landtagspräsidentin des Burgenlandes reagierte daher prompt: „Herr Bundeskanzler, ich lade Sie herzlich ein, mich einen Tag zu begleiten. Sie beleidigen mich als Oma aufs Tiefste.“