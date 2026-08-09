Pkw-Lenker flüchtet nach Kollision mit Biker

Auf der Raggalerstraße in Ludesch kam es am Samstag zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein unbekannter Pkw-Lenker war auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte mit seinem Auto einen entgegenkommenden Motorradfahrer (68) gestreift. Der Biker verletzte sich dabei am Arm, der Autofahrer fuhr einfach weiter.
Der 68-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L88 von Raggal kommend in Richtung Tal unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich aus der Gegenrichtung ein dunkler Pkw mit deutschem Kennzeichen. Ausgerechnet in einer Kurve setzte dessen Lenker zum Überholen eines Radfahrers an – und touchierte dabei mit dem Außenspiegel den entgegenkommenden Biker.
Selbst ins Spital gefahren
Dank Glück und großem Geschick gelang es dem Motorradlenker gerade noch, seine Maschine abzufangen und so einen Sturz zu verhindern. Der Mann zog sich bei der Streifkollision allerdings eine Verletzung an der rechten Hand zu – er begab sich zur medizinischen Abklärung selbstständig ins LKH Feldkirch. An seinem Zweirad entstand Sachschaden, sowohl die Verkleidung als auch die Lenkung wurden in Mitleidenschaft gezogen.
Den Pkw-Lenker scherte all das wenig, er setzte seine Tour unbeirrt fort. Aufgrund von Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt ist. Die Polizeiinspektion Thüringen bittet um zweckdienliche Hinweise.
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