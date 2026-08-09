Pkw-Lenker flüchtet nach Kollision mit Biker

Selbst ins Spital gefahren

Dank Glück und großem Geschick gelang es dem Motorradlenker gerade noch, seine Maschine abzufangen und so einen Sturz zu verhindern. Der Mann zog sich bei der Streifkollision allerdings eine Verletzung an der rechten Hand zu – er begab sich zur medizinischen Abklärung selbstständig ins LKH Feldkirch. An seinem Zweirad entstand Sachschaden, sowohl die Verkleidung als auch die Lenkung wurden in Mitleidenschaft gezogen.