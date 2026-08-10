„Fünfeinhalb Jahre Dauerwahlkampf sind genug!“

Diskussionen seien erwünscht und wichtig, aber Denunziation und anonyme Anzeigen gegen politische Mitbewerber der politischen Mandatare nicht würdig, appelliert der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider an die Kollegen anderer Parteien.
Drei Jahre lang wurde im Klagenfurter Rathaus ermittelt – wegen Zulagen und Überstunden, die dem ehemaligen Magistratsdirektor Peter Jost von Bürgermeister Christian Scheider gewährt worden sein sollen. Jetzt gibt es, wie die „Krone“ berichtet hat, eine Entscheidung der Justiz in dem Fall. Zwei Hauptpunkte gegen Scheider wurden eingestellt.
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