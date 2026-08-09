Bludenz startet Arbeiten für Biomasse-Nahwärmenetz

Mehr Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Für Bürgermeister Simon Tschann und Baustadtrat Joachim Weixlbaumer ist der Baustart mehr als der Beginn eines reinen Infrastrukturprojekts: „Die vergangenen Jahre haben uns deutlich vor Augen geführt, wie abhängig wir noch immer von fossilen Energieträgern sind. Mit der Nahwärme setzen wir bewusst auf eine regionale Lösung, die Versorgungssicherheit schafft und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die Wärme kommt künftig aus der Region, die Wertschöpfung bleibt in der Region – das ist ein Gewinn für unsere Bevölkerung und für unsere Wirtschaft“, betont Tschann.