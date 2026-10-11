Großer Klang zum Abschied: Welser-Möst in Linz

Franz Welser-Möst und das Cleveland Orchestra feierten am Sonntag im Linzer Brucknerhaus einen besonderen Abschied. An Bruckners 130. Todestag stand der wohl letzte gemeinsame Auftritt des Orchesters mit seinem langjährigen Musikdirektor beim Brucknerfest auf dem Programm. Welser-Möst bekam zudem eine große Auszeichnung.
Wenn der oberösterreichische Stardirigent Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra nach Linz kommt, ist es immer ein Ereignis, das die Säle bis auf den letzten Platz füllt. So war es auch am Sonntag im Linzer Brucknerhaus: „Welser-Möst & The Cleveland Orchestra. Konzert an Bruckners Todestag“ war seit Monaten ausverkauft.
Das letzte Linzer Konzert mit dem Cleveland Orchestra
An Bruckners 130. Todestag stand der wohl letzte gemeinsame Auftritt des Orchesters mit seinem langjährigen Musikdirektor beim Brucknerfest auf dem Programm.
Das Orchester war mit über 100 Musikerinnen und Musikern groß besetzt und bescherte dem Publikum einen brillanten, würdigen Abschluss.
Am Beginn des Konzerts stand Mozarts 34. Symphonie, Welser-Möst führte das Orchester zu unglaublicher Leichtigkeit bei enormer Präzision. Es folgte „Intensity“, ein Auftragswerk an den Niederösterreicher Bernd R. Deutsch – virtuos, bewegend. Das versöhnliche Finale: Richard Strauss’ „Symphonia domestica“. Insgesamt ein großes Gastspiel zwischen Abschied, Heimkehr und musikalischer Exzellenz.
Große Auszeichnung der Republik
Nach dem Konzert wurde Welser-Möst mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verliehene Auszeichnung wurde von Landeshauptmann Thomas Stelzer feierlich überreicht.
„Ein großer Dirigent gibt nicht nur den Takt vor. Er bringt Menschen zusammen und schafft aus vielen einzelnen Stimmen etwas Großes. Franz Welser-Möst beherrscht diese Kunst wie kaum ein anderer. Mit seiner Musik verbindet er Menschen über Länder und Grenzen hinweg. Diese hohe Auszeichnung ist eine verdiente Würdigung seines außergewöhnlichen Lebenswerks“, so Stelzer.
Die Europa-Tournee führt Welser-Möst auch nach Wien
Der Abschied des Stardirigenten von Cleveland ist für das Ende der Saison 2026/27 geplant, wir haben darüber bereits berichtet.
Mit der aktuellen Europa-Tournee des Cleveland Orchestras schlägt Welser-Möst das letzte Kapitel einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte auf.
Dem Linzer Konzert folgen Auftritte in Budapest (13. 10.) und in Wien. Welser-Möst und das Cleveland Orchestra sind im Musikverein (15. Und 16. Oktober) und in Wiener Konzerthaus (17. Oktober) zu erleben. Weiter geht die Tour nach Slowenien und Griechenland.
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