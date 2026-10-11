Großer Klang zum Abschied: Welser-Möst in Linz

Mit der aktuellen Europa-Tournee des Cleveland Orchestras schlägt Welser-Möst das letzte Kapitel einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte auf.

Dem Linzer Konzert folgen Auftritte in Budapest (13. 10.) und in Wien. Welser-Möst und das Cleveland Orchestra sind im Musikverein (15. Und 16. Oktober) und in Wiener Konzerthaus (17. Oktober) zu erleben. Weiter geht die Tour nach Slowenien und Griechenland.