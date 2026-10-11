Kater entlaufen: Tüftler baut Karte für Fundtiere

Haustier weg, Panik groß: Ein anonymer Bastler bündelt alle in Wien gemeldeten Findlinge auf einem digitalen Stadtplan. Gratis, werbefrei, mit Foto.
Im Sommer verschwand der Kater einer Freundin. Die Suche wurde zur Ochsentour: Stadtseiten, Facebook-Gruppen, Homepages von Tierheimen – alles einzeln durchklicken. Einen Überblick gab es nirgends. So schildert es der Urheber auf der Internet-Plattform „Reddit“. Seine Antwort auf das Chaos eine eigene, interaktive Plattform.
Simple Idee, große Hilfe
Die Seite zeigt jedes Tier, das beim Fundservice der Stadt gemeldet wurde. Mit Foto, Fundort, Datum und aktueller Unterbringung, meist im TierQuarTier in der Donaustadt. Filter nach Tierart, Zeitraum und Bezirk erleichtern die Suche. Sonntagmittag waren 137 Findlinge eingetragen: 89 Katzen, 16 Hunde und 32 andere Tiere.
Die Daten liefert die Stadt selbst. Sie stellt den Datensatz „Fund- und Vergabetiere“ frei zugänglich ins Netz. Die Karte ruft ihn alle 30 Minuten ab. Gebündelt auf einen Blick serviert das nun ein Privater – in seiner Freizeit. Das Projekt kostet nichts, Werbung gibt es keine, der Programmcode liegt offen auf der Plattform GitHub. Tierheime lädt der Entwickler ein, die Einträge direkt mit ihm abzugleichen.
Frist läuft: Nach einem Monat wird neu vermittelt
Wer ein Tier vermisst, darf keine Zeit verlieren. Das Fundservice ist unter 01/4000-8060 rund um die Uhr erreichbar. Laut Betreiber stehen Fundtiere etwa 30 Tage öffentlich aus, danach dürfen sie ein neues Zuhause suchen. Ein Problem bleibt der Chip: Rund 80 Prozent der aufgegriffenen Hunde in Wien tragen einen, korrekt registriert ist aber nur etwa ein Drittel. Veraltete Telefonnummern verhindern oft das Wiedersehen.
Und der Kater der Freundin? Der tauchte nach drei Tagen von selbst wieder auf.
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