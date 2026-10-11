Kater entlaufen: Tüftler baut Karte für Fundtiere

Frist läuft: Nach einem Monat wird neu vermittelt

Wer ein Tier vermisst, darf keine Zeit verlieren. Das Fundservice ist unter 01/4000-8060 rund um die Uhr erreichbar. Laut Betreiber stehen Fundtiere etwa 30 Tage öffentlich aus, danach dürfen sie ein neues Zuhause suchen. Ein Problem bleibt der Chip: Rund 80 Prozent der aufgegriffenen Hunde in Wien tragen einen, korrekt registriert ist aber nur etwa ein Drittel. Veraltete Telefonnummern verhindern oft das Wiedersehen.