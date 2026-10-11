Wiesberger nach starker Schlussrunde 13. in Madrid

Wiesberger zeigte vor allem auf den „back nine“-Löchern eine starke Leistung und bilanzierte am Schlusstag mit fünf Birdies und einem Eagle bei nur einem Bogey äußerst positiv. Am Ende standen 276 Schläge bzw. 8 unter Par auf der Scorekarte. Auf den Sieger fehlten sechs Schläge. Durch das gute Turnierergebnis bleibt der Burgenländer auch mittendrin im Kampf um eine PGA-Tourkarte. Im Race-to-Dubai-Ranking liegt Wiesberger nun auf Rang 13. Die am Saisonende zehn bestplatzierten Spieler ohne PGA-Ticket erhalten das Startrecht auf der stärksten Golfserie der Welt.