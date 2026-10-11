Wiesberger nach starker Schlussrunde 13. in Madrid

Mit einer gelungenen Schlussrunde hat Golfprofi Bernd Wiesberger beim mit 3,75 Millionen Dollar dotierten Turnier in Madrid einen Top-15-Platz erzielt.
Der frischgebackene 41-Jährige spielte am Sonntag bei der Open de Espana mit einer 65 (6 unter Par) seine beste Runde in der spanischen Hauptstadt und verbesserte sich noch um 26 Plätze auf Endrang 13. Den Sieg sicherte sich der Schotte Grant Forrest. Maximilian Steinlechner hatte den Cut verpasst.
Wiesberger zeigte vor allem auf den „back nine“-Löchern eine starke Leistung und bilanzierte am Schlusstag mit fünf Birdies und einem Eagle bei nur einem Bogey äußerst positiv. Am Ende standen 276 Schläge bzw. 8 unter Par auf der Scorekarte. Auf den Sieger fehlten sechs Schläge. Durch das gute Turnierergebnis bleibt der Burgenländer auch mittendrin im Kampf um eine PGA-Tourkarte. Im Race-to-Dubai-Ranking liegt Wiesberger nun auf Rang 13. Die am Saisonende zehn bestplatzierten Spieler ohne PGA-Ticket erhalten das Startrecht auf der stärksten Golfserie der Welt.
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