Frühform macht Hoffnung auf großes Saisonziel

Nikolaus Rucker schwamm beim 42. Internationalen Generali Meeting der Schwimmunion Salzburg in Rif allen davon. Der Walser zeigte sich überglücklich. Die U23-EM ist für den 21-Jährigen das nächste große Ziel. Bei den Damen feierte Katharina Schiessendoppler Rang zwei.
„Ich habe mir nicht erwartet, dass es so gut geht.“ Nikolaus Rucker zeigte sich nach seinem Gesamtsieg – Moritz Markitz landete auf Rang zwei – beim 42. Internationalen Meeting der Schwimmunion Salzburg in Rif überrascht von seiner Frühform zum Saisonstart. In Abwesenheit von Superstar Luka Mladenovic war er der überragende Mann, der über 100 Meter Delphin gewann, auf 100 m Rücken, Freistil und Lagen jeweils Zweiter wurde. „Es war mega, dass ich in jeder Disziplin eine neue Bestzeit herausgeholt habe.“
Der Student von Ernährung-Bewegung-Gesundheit hat in dieser Saison ein großes Ziel: die U23-EM. Dafür braucht der 21-Jährige noch das Limit.
Bei den Damen war Franziska Ruttenstock aus Oberösterreich nicht zu schlagen, Katharina Schiessendoppler wurde Zweite. „Sie zeigte sich verbessert“, meinte Trainer Plamen Ryaskov.
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