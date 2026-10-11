Frühform macht Hoffnung auf großes Saisonziel

„Ich habe mir nicht erwartet, dass es so gut geht.“ Nikolaus Rucker zeigte sich nach seinem Gesamtsieg – Moritz Markitz landete auf Rang zwei – beim 42. Internationalen Meeting der Schwimmunion Salzburg in Rif überrascht von seiner Frühform zum Saisonstart. In Abwesenheit von Superstar Luka Mladenovic war er der überragende Mann, der über 100 Meter Delphin gewann, auf 100 m Rücken, Freistil und Lagen jeweils Zweiter wurde. „Es war mega, dass ich in jeder Disziplin eine neue Bestzeit herausgeholt habe.“