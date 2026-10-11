Thomas Preining zum zweiten Mal DTM-Champion

„Donuts“ nach der Zielflagge

Zwar hatte der Sohn des ehemaligen Motorrad-WM-Fahrers Andreas Preining am Samstag mit Platz fünf erneut gut gepunktet. Nachdem er im Qualifying am Sonntag nur Siebenter geworden war, hatte sich trotz 20-Punkte-Vorsprung aber noch einmal Spannung aufgebaut. Rasch arbeitete er sich im Rennen aber Platz um Platz nach vorn und kontrollierte das Geschehen als Zweiter danach souverän. Am Ende ließ er noch seinen Kollegen Riccardo Feller passieren. Preinings Team Manthey holte sich auch den Team-Titel. „Heute war der meiste Druck. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben“, meinte Preining.