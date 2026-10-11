Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verdammte Betrüger“

Wütende Liverpool-Fans rechnen mit ManCity ab

Premier League
11.10.2026 18:10
Liverpool-Fans sorgten vor dem Spiel für hitzige Stimmung.
Liverpool-Fans sorgten vor dem Spiel für hitzige Stimmung.(Bild: AP/Jon Super)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Liverpool gegen Manchester City – ein Duell, das schon unter normalen Umständen für hitzige Stimmung sorgt. Doch nach dem Schlussspruch im Finanzskandal der „Citizens“ bereiteten die wütenden Fans der „Reds“ den Gästen an der Anfield Road einen alles andere als angenehmen Empfang.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ihr habt uns beraubt“, „Ihr verdammten Betrüger“ – dazu zahlreiche Plakate mit der Zahl 114. Die Fans des FC Liverpool ließen vor der Partie gegen Manchester City ihrem Unmut freien Lauf. Der Finanzskandal der „Citizens“ sorgt in ganz England für Wut. Im September wurde der Klub in 114 von 115 Fällen schuldig gesprochen. Vor allem jene Vereine, die in den vergangenen Jahren Titelkämpfe gegen ManCity verloren hatten, darunter auch der FC Liverpool, reagierten auf das Urteil mit großem Unverständnis.

„Wir wissen was ihr seid“
Bereits vor dem Stadion machten die Fans der „Reds“ ihrem Ärger über Manchester City mit Plakaten und Fangesängen Luft. „Wir wissen, was ihr seid – verdammte Betrüger!“, hallte es rund um die Anfield Road, während auch rote Pyrotechnik gezündet wurde. Der Teambus der Gäste erreichte das Stadion zwar ohne Zwischenfälle, doch die Spieler bekamen bereits einen Vorgeschmack darauf, was sie auf dem Platz erwarten würde.

(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
(Bild: AP/Jon Super)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: AP/Jon Super)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Pfeifkonzert und Plakate
Im Stadion wurde der Gastklub mit einem lautstarken Pfeifkonzert empfangen. Wohin man auch blickte, überall waren Plakate zu sehen. Viele davon waren von der berühmten Britpop-Band „Oasis“ inspiriert, deren Mitglieder als große Fans von Manchester City gelten. „All of your stars are fading away“ (auf Deutsch: „Alle eure Sterne verschwinden langsam“) heißt es in ihrem Lied „Stop Crying Your Heart Out“. Die Anspielung soll auf mögliche Titelverluste der „Citizens“ abzielen.

Lesen Sie auch:
Premier-League-Ticker
LIVE: Hitzige Stimmung in Liverpool, noch kein Tor
11.10.2026

Auch unter den Spielern war die Stimmung sofort aufgeheizt. Schon in der ersten Minuten kam es zu einer Rudelblidung. Klar ist, auf Manchester City und seiner Spieler kommt in den nächsten Monaten noch einiges zu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
11.10.2026 18:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
96.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
84.135 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Österreich
Verdienen mehr als Minister: „Keine zahlt Steuern“
64.603 mal gelesen
Im Rotlichtmilieu dürfte es laut Insiderin Kim Probleme in Sachen Steuern geben – in der „Krone“ ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2527 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1263 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1236 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
LIVE: So steht es bei Freiburg gegen Schalke 04!
Fackeln geworfen
Randale überschatten Köln-Sieg im Rheinderby
Bittere Nachricht
Wochenlange Pause! ÖFB-Star fällt verletzt aus
„Habe eine Vorahnung“
Neuer-Patzer heizt Tormann-Debatte bei Bayern an
Leipzig bärenstark
0:6! Adi Hütter erlebt mit Frankfurt ein Debakel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf