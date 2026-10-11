Wütende Liverpool-Fans rechnen mit ManCity ab

Liverpool gegen Manchester City – ein Duell, das schon unter normalen Umständen für hitzige Stimmung sorgt. Doch nach dem Schlussspruch im Finanzskandal der „Citizens“ bereiteten die wütenden Fans der „Reds“ den Gästen an der Anfield Road einen alles andere als angenehmen Empfang.
„Ihr habt uns beraubt“, „Ihr verdammten Betrüger“ – dazu zahlreiche Plakate mit der Zahl 114. Die Fans des FC Liverpool ließen vor der Partie gegen Manchester City ihrem Unmut freien Lauf. Der Finanzskandal der „Citizens“ sorgt in ganz England für Wut. Im September wurde der Klub in 114 von 115 Fällen schuldig gesprochen. Vor allem jene Vereine, die in den vergangenen Jahren Titelkämpfe gegen ManCity verloren hatten, darunter auch der FC Liverpool, reagierten auf das Urteil mit großem Unverständnis.
„Wir wissen was ihr seid“
Bereits vor dem Stadion machten die Fans der „Reds“ ihrem Ärger über Manchester City mit Plakaten und Fangesängen Luft. „Wir wissen, was ihr seid – verdammte Betrüger!“, hallte es rund um die Anfield Road, während auch rote Pyrotechnik gezündet wurde. Der Teambus der Gäste erreichte das Stadion zwar ohne Zwischenfälle, doch die Spieler bekamen bereits einen Vorgeschmack darauf, was sie auf dem Platz erwarten würde.
Pfeifkonzert und Plakate
Im Stadion wurde der Gastklub mit einem lautstarken Pfeifkonzert empfangen. Wohin man auch blickte, überall waren Plakate zu sehen. Viele davon waren von der berühmten Britpop-Band „Oasis“ inspiriert, deren Mitglieder als große Fans von Manchester City gelten. „All of your stars are fading away“ (auf Deutsch: „Alle eure Sterne verschwinden langsam“) heißt es in ihrem Lied „Stop Crying Your Heart Out“. Die Anspielung soll auf mögliche Titelverluste der „Citizens“ abzielen.
Auch unter den Spielern war die Stimmung sofort aufgeheizt. Schon in der ersten Minuten kam es zu einer Rudelblidung. Klar ist, auf Manchester City und seiner Spieler kommt in den nächsten Monaten noch einiges zu.
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