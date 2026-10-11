Wütende Liverpool-Fans rechnen mit ManCity ab

„Wir wissen was ihr seid“

Bereits vor dem Stadion machten die Fans der „Reds“ ihrem Ärger über Manchester City mit Plakaten und Fangesängen Luft. „Wir wissen, was ihr seid – verdammte Betrüger!“, hallte es rund um die Anfield Road, während auch rote Pyrotechnik gezündet wurde. Der Teambus der Gäste erreichte das Stadion zwar ohne Zwischenfälle, doch die Spieler bekamen bereits einen Vorgeschmack darauf, was sie auf dem Platz erwarten würde.