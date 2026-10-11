91 Fahrgäste aus Zug in der Stadt Baden evakuiert

Sechs Feuerwehren, Rettung und Polizei rückten zu einer Zugevakuierung am Sonntagvormittag im Stadtgebiet von Baden (NÖ) aus. Für die Fahrgäste wurde Rettungsplattformen und provisorische Übergänge errichtet.
Nichts ging mehr in einem Zug in Fahrtrichtung Wiener Neustadt auf der Südbahnstrecke am Sonntagvormittag: Im Stadtgebiet von Baden blieb der Personenzug mit 91 Fahrgästen an Bord „nach einem Vorfall“, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet, außerhalb des Bahnhofs stehen.
Mit zwei Rettungsplattformen der Feuerwehr gelang der sichere Ausstieg der Passagiere in den tiefer liegenden Gleisbereich. Die Florianis errichteten zusätzlich zwei provisorische Übergänge aus Holzplatten und Unterleghölzern über das zweite Gleis. Kräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei evakuierten die Fahrgäste und halfen dabei vor allem gehschwächeren Personen.
Notausgang in Lärmschutzwand
Entlang der Lärmschutzwand konnten die Personen zu einem Notausgang im Bereich der B212 bei der Dammgasse geführt werden. 75 Personen wurden zum Teil mit Handgepäck und Fahrrädern durch Mannschaftstransporter der Feuerwehren zum Bahnhof Bad Vöslau gebracht, von wo aus sie ihre Reise fortsetzen konnten. Die weiteren Passagiere brachten sich selbst weiter.
Die sechs Freiwillige Feuerwehren Baden-Leesdorf, Baden-Stadt, Baden Weikersdorf, Tribuswinkel, Bad Vöslau und Möllersdorf waren mannschaftsstark im Einsatz. Als Einsatzleiter fungierte Christoph Charvat von der FF Baden-Leesdorf, der sich in enger Abstimmung mit dem ÖBB-Einsatzleiter befand. DerAbschnitt der B212 Dammgasse musste währenddessen zum Teil komplett gesperrt werden. Die ÖBB richteten einen Schienenersatzverkehr ein.
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