91 Fahrgäste aus Zug in der Stadt Baden evakuiert

Notausgang in Lärmschutzwand

Entlang der Lärmschutzwand konnten die Personen zu einem Notausgang im Bereich der B212 bei der Dammgasse geführt werden. 75 Personen wurden zum Teil mit Handgepäck und Fahrrädern durch Mannschaftstransporter der Feuerwehren zum Bahnhof Bad Vöslau gebracht, von wo aus sie ihre Reise fortsetzen konnten. Die weiteren Passagiere brachten sich selbst weiter.