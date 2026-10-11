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Letzte Schauer am Abend: So kühl wird die Nacht

Österreich
11.10.2026 18:00
Zum Ausklang des Sonntags ziehen noch Wolken und Regenschauer über Österreich. In der Nacht ...
Zum Ausklang des Sonntags ziehen noch Wolken und Regenschauer über Österreich. In der Nacht klart es von Norden her zunehmend auf.(Bild: Mauricio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauer zum Abend, Auflockerungen in der Nacht und ein freundlicher Wochenstart in Sicht: Österreich verabschiedet sich mit wechselhaftem Wetter aus dem Sonntag. Vor allem im Süden und Südosten kann es noch einmal nass werden, ehe sich der Himmel von Norden her zunehmend lichtet. Doch Vorsicht: Die Nächte bleiben frisch, und auch am Montag ist nicht überall gleich eitel Sonnenschein.

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Der Sonntag hat sich vielerorts von seiner wechselhaften Seite gezeigt. Während im Norden und entlang der Alpennordseite Wolken und Regenschauer immer wieder die Sonne ausbremsten, durften sich der Osten und Süden über längere sonnige Phasen freuen.

Am Abend ziehen allerdings noch einmal Wolkenfelder über das Land. Besonders im Bergland sowie im Süden und Südosten sind weitere Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 1800 Metern Seehöhe. Doch es gibt auch einen Lichtblick: Von Norden her lockert die Bewölkung im Laufe der Nacht zunehmend auf. Im Bergland können sich hingegen Restwolken und Hochnebelfelder halten.

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf zwei bis neun Grad – da heißt es für Frühaufsteher bereits, sich warm einzupacken.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Und wie geht es in die neue Woche? Da darf die Sonne vielerorts wieder häufiger mitmischen! Zwar halten sich an der Alpennordseite zunächst noch Restwolken, im äußersten Süden und Südosten kann es auch noch etwas regnen. Im Tagesverlauf setzt sich aber in den meisten Regionen ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durch.

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Besonders gute Karten hat der Westen: Sobald sich örtliche Nebelfelder auflösen, überwiegt dort der Sonnenschein.

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