Letzte Schauer am Abend: So kühl wird die Nacht

Und wie geht es in die neue Woche? Da darf die Sonne vielerorts wieder häufiger mitmischen! Zwar halten sich an der Alpennordseite zunächst noch Restwolken, im äußersten Süden und Südosten kann es auch noch etwas regnen. Im Tagesverlauf setzt sich aber in den meisten Regionen ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durch.