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Nach sieben Jahren

Fußball-Legende kehrt auf die Trainerbank zurück

Fußball International
11.10.2026 18:15
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf(Bild: AP/Luca Bruno)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die niederländische Fußball-Legende Clarence Seedorf kehrt nach sieben Jahren auf die Trainerbank zurück. 

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Der 50-Jährige übernimmt den brasilianischen Erstligisten Corinthians, wie der Club am Sonntag bekannt gab. Zuletzt hatte Seedorf Kameruns Nationalteam betreut, ehe er im Juli 2019 entlassen worden war.

Zuvor war der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler bereits bei AC Milan und Deportivo La Coruna als Coach tätig gewesen.

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