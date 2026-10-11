Ab 17.30 Uhr LIVE: Liverpool kracht auf ManCity

Beim offiziellen Medientermin vor der Sonntag-Partie wurde der Italiener zum Thema Nummer eins gelöchert. Er betonte unentwegt: Sein mit fünf Siegen in fünf Runden gestartetes Team sei einzig darauf fokussiert, in Liverpool als Sieger vom Platz zu gehen. „Ja, es herrscht viel Lärm um den Club. Aber die Spieler sind entspannt. Sie denken nur daran, wie sie Liverpool schlagen können“, sagte Maresca. Auch die Reds sind noch unbesiegt, haben bei drei Unentschieden aber nur zwei Siege angeschrieben. Alexander Isak und Cody Gakpo fehlen verletzt.