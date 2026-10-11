Ab 17.30 Uhr LIVE: Liverpool kracht auf ManCity

Sechster Spieltag in der Premier League: Es kommt zum Topspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im Trubel um schwere Verstöße gegen Finanzregeln der Premier League gastiert Manchester City im Anfield. Liverpools Fans werden den Titelrivalen laut landläufiger Meinung in feindseliger Atmosphäre empfangen, auf Social Media wurde zur „Begrüßung“ des City-Mannschaftsbusses aufgerufen. „Es wird brutal“, vermutete der als TV-Experte agierende Ex-Teamspieler Gary Neville. Bei City zeigt man sich davon unbeirrt. Trainer Enzo Maresca blickte dem Schlager gelassen entgegen.
Beim offiziellen Medientermin vor der Sonntag-Partie wurde der Italiener zum Thema Nummer eins gelöchert. Er betonte unentwegt: Sein mit fünf Siegen in fünf Runden gestartetes Team sei einzig darauf fokussiert, in Liverpool als Sieger vom Platz zu gehen. „Ja, es herrscht viel Lärm um den Club. Aber die Spieler sind entspannt. Sie denken nur daran, wie sie Liverpool schlagen können“, sagte Maresca. Auch die Reds sind noch unbesiegt, haben bei drei Unentschieden aber nur zwei Siege angeschrieben. Alexander Isak und Cody Gakpo fehlen verletzt.
Citys Finanzskandal beschäftigt seit zwei Wochen die nationalen Medien. Wegen möglicher Vergehen aus der Zeit von 2009 bis 2018 drohen dem zehnfachen englischen Meister harte Strafen bis zur Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einem Zwangsabstieg. Der Club hat Einspruch gegen das Urteil einer unabhängigen Kommission eingelegt. Die Verkündung des Strafmaßes könnte noch Wochen oder Monate dauern.
Mourinhos Sarkasmus und Haalands Appell
Aus Italien kamen dazu sarkastische Töne eines in England Wohlbekannten. Jose Mourinho landete mit Manchester United vor acht Jahren hinter City auf Platz zwei der Tabelle. Der Portugiese geht von keiner raschen Klärung aus. „Es wird irgendwann abgeschlossen sein. Aber mit über 60 Jahren muss man glücklich sein, noch am Leben zu sein, wenn das finale Urteil fällt“, sagte Mourinho dem Corriere dello Sport. Er erwartet „Berufungen und noch mehr Berufungen“.
Im City-Lager setzt man auf Geschlossenheit. So rief Stürmerstar Erling Haaland zum Zusammenhalt auf. „Egal, was im Leben passiert: Wir müssen immer ein Lächeln im Gesicht haben. Wir müssen also positiv bleiben, nach vorn schauen, versuchen, Fußballspiele zu gewinnen, und dann versuchen, die Situation und das Spiel zu genießen“, meinte Haaland vor dem Spitzenspiel in Liverpool gegenüber Sky.
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