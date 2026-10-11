Supertalent Moser: „Fühle mich endlich wieder gut“

Seit 2. Mai hatte Johannes Moser kein Pflichtspiel mehr absolviert. Umso größer war der Beifall beim Heimsieg des FC Liefering gegen Sturm II am Samstag, als der 18-Jährige eingewechselt wurde und endlich sein Comeback feierte. „Es ist immer etwas Besonderes, gerade nach so einer langen Zwangspause“, sagte Moser im „Krone“-Gespräch nach der Partie. „Ich bin froh, dass ich wieder die ersten Minuten gesammelt habe, den Ball am Fuß gehabt habe und mit einem guten Gefühl in die kommenden Wochen gehen kann.“