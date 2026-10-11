Supertalent Moser: „Fühle mich endlich wieder gut“

Nach fünf Monaten ohne Einsatz kam Red Bull Salzburgs Toptalent Johannes Moser am Samstag in der 2. Liga zu seinem Pflichtspiel-Comeback. Mit der „Krone“ sprach der 18-Jährige über seine Verfassung, die vergangenen Monate und worauf jetzt sein Fokus liegt.
Seit 2. Mai hatte Johannes Moser kein Pflichtspiel mehr absolviert. Umso größer war der Beifall beim Heimsieg des FC Liefering gegen Sturm II am Samstag, als der 18-Jährige eingewechselt wurde und endlich sein Comeback feierte. „Es ist immer etwas Besonderes, gerade nach so einer langen Zwangspause“, sagte Moser im „Krone“-Gespräch nach der Partie. „Ich bin froh, dass ich wieder die ersten Minuten gesammelt habe, den Ball am Fuß gehabt habe und mit einem guten Gefühl in die kommenden Wochen gehen kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.