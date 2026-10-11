Einfach erklärt
Trotz Friedensnobelpreis droht hier neuer Krieg
Seit 1993 ist Eritrea ein eigenständiger Staat. Trotz eines Friedensvertrages mit Äthiopien droht nun aber wieder ein Aufkeimen eines alten Konfliktes. Krone+ erklärt, warum Truppen aus Eritrea bereits im Nachbarland einmarschiert sind.
Der Unabhängigkeitskrieg der eritreischen Separatisten begann bereits 1961 und verschmolz ab 1974 mit dem äthiopischen Bürgerkrieg. Bis 1991 kämpfte die ehemalige italienische Kolonie Eritrea gegen die äthiopische Diktatur, ehe 1993 die Unabhängigkeit erklärt wurde. Die Folge: Äthiopien verlor durch die Abspaltung jeglichen Meerzugang, war fortan ein Binnenstaat. Dies erschwerte natürlich den Export von Kaffee, Schnittblumen und Hülsenfrüchten, aber auch von Gold, Bekleidung und technologischer Güter. Der Großteil der äthiopischen Handelsgüter startet seine Reise in die Welt über Häfen in Dschibuti.
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