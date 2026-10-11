Silberberger ratlos: „Schwer, in Worte zu fassen“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer):

„Wenn man 3:0 gewinnt, ist es ein Top-Ergebnis für uns. Ganz wichtige drei Punkte. So nach der Länderspielpause zurückzukommen, ist super. Wir haben auch davor einiges gut gemacht, aber heute waren wir extrem zwingend, extrem konsequent in der gegnerischen Box. Wir haben auch unser eigenes Tor konsequent verteidigt. Es ist vieles aufgegangen. Wir waren schon in vielen Dingen gut auf dem Weg. Aber es hat uns nichts gebracht. Es hieß, das Gute weiter zu bestätigen, aber Sachen zu adaptieren. Ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Das hat heute funktioniert. Es ist wichtig für uns im Verein, auch im Kopf. Dass wir wissen, dass wir da (letzter Platz, Anm.) nicht hin gehören und uns verdient haben, weiter oben zu stehen.“