Silberberger ratlos: „Schwer, in Worte zu fassen“

Der SCR Altach hat sich im Kellerduell mit dem Wolfsberger AC mit 3:0 durchsetzten können. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Ognjen Zaric (Altach-Trainer):
„Wenn man 3:0 gewinnt, ist es ein Top-Ergebnis für uns. Ganz wichtige drei Punkte. So nach der Länderspielpause zurückzukommen, ist super. Wir haben auch davor einiges gut gemacht, aber heute waren wir extrem zwingend, extrem konsequent in der gegnerischen Box. Wir haben auch unser eigenes Tor konsequent verteidigt. Es ist vieles aufgegangen. Wir waren schon in vielen Dingen gut auf dem Weg. Aber es hat uns nichts gebracht. Es hieß, das Gute weiter zu bestätigen, aber Sachen zu adaptieren. Ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Das hat heute funktioniert. Es ist wichtig für uns im Verein, auch im Kopf. Dass wir wissen, dass wir da (letzter Platz, Anm.) nicht hin gehören und uns verdient haben, weiter oben zu stehen.“
Thomas Silberberger (WAC-Trainer):
„Wir haben gewarnt, dass wir die Anfangsphase nicht verschlafen dürfen. Und nach vier Minuten liegen wir wieder 0:1 zurück nach einem groben individuellen Fehler. Dann das 0:2 aus einem Mega-Datsch, das 0:3 aus einem individuellen Fehler. Ich weiß nicht, ob das mit Taktik zu tun hat. Wir haben auch wieder einen Ausschluss gezogen. So unmittelbar nach Schlusspfiff ist es schwer, das in Worte zu fassen, weil so viele individuelle Fehler drin sind. Es ist ein Stück weit frustrierend, weil wir uns immer was anderes vornehmen. Wir haben das nächste Spiel gegen die WSG vor der Brust, da werden wir eine Reaktion brauchen. Wir sind in einem extremen Fahrwasser drin. Auch heute wieder mit der Roten Karte.“
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