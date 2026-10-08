Verdienen mehr als Minister: „Keine zahlt Steuern“

„Deckel“ vorhanden – aber ohne Steuernummer

Denn wer eine gültige Gesundheitskarte besitzt, ist noch lange nicht beim Finanzamt oder der Sozialversicherung erfasst. Das bestätigt auch die Berufsvertretung Sexarbeit Österreich (BSÖ): „Ich kann eine Gesundheitskarte besitzen, aber keine Sozialversicherung und keine Steuernummer“, erklärt Yasmin Ulreich, Sozialarbeiterin beim BSÖ. Und das komme auch vor. Dabei gelten Sexarbeiterinnen grundsätzlich als neue Selbstständige und sind deshalb steuer- und sozialversicherungspflichtig.