Randale überschatten Köln-Sieg im Rheinderby

Der 1. FC Köln hat das von Ausschreitungen Gladbacher Fans überschattete Rheinderby in der deutschen Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Kölner bezwangen die Borussia dank zweier Traumtore von Isak Johannesson (26.) und Said El Mala (67.) am Sonntag 2:1 (1:1). Der Ausgleichstreffer von Joe Scally (39.) war für die weiter punktlosen Gladbacher beim Trainerdebüt von Alexander Blessin zu wenig.
Mit fünf Niederlagen waren die Gladbacher, bei denen Kevin Stöger nicht im Kader stand, zuletzt vor elf Jahren in eine Bundesliga-Saison gestartet. Damals erreichte die Elf vom Niederrhein noch Rang vier. Der FC Köln konnte indes nach dem zweiten Saisonsieg aufatmen.
Abseits des Spielfelds kam es beim Derby zu unschönen Szenen. Einige Gladbacher Fans randalierten nach El Malas Treffer im Gästeblock und warfen Leuchtraketen in die Kölner Zuschauerränge. Das Spiel wurde daraufhin für wenige Minuten unterbrochen.
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