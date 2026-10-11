Randale überschatten Köln-Sieg im Rheinderby

Der 1. FC Köln hat das von Ausschreitungen Gladbacher Fans überschattete Rheinderby in der deutschen Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Kölner bezwangen die Borussia dank zweier Traumtore von Isak Johannesson (26.) und Said El Mala (67.) am Sonntag 2:1 (1:1). Der Ausgleichstreffer von Joe Scally (39.) war für die weiter punktlosen Gladbacher beim Trainerdebüt von Alexander Blessin zu wenig.