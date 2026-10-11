Rapids Mbuyi trifft mit dem ersten Ballkontakt

Gerade einmal eine Minute war Claudy Mbuyi auf dem Platz, als er in der 82. Spielminute einen Stanglpass von Yusuf Demir zur 2:0-Führung des SK Rapid gegen den LASK verwertete – und das mit seinem ersten Ballkontakt. Nach einem kurzen VAR-Check wegen einer möglichen Abseitsstellung durfte sich der Stürmer schließlich von seinen Teamkollegen feiern lassen.