Rapids Mbuyi trifft mit dem ersten Ballkontakt

Er kam, er sah und er traf. Claudy Mbuyi meldete sich fulminant aus der neunmonatigen Verletzungspause zurück. Nach zwei Kurzeinsätzen im September kam der Langzeitverletzte im Topspiel gegen den LASK ins Spiel – und traf mit seinem ersten Ballkontakt zur 2:0-Führung.
Gerade einmal eine Minute war Claudy Mbuyi auf dem Platz, als er in der 82. Spielminute einen Stanglpass von Yusuf Demir zur 2:0-Führung des SK Rapid gegen den LASK verwertete – und das mit seinem ersten Ballkontakt. Nach einem kurzen VAR-Check wegen einer möglichen Abseitsstellung durfte sich der Stürmer schließlich von seinen Teamkollegen feiern lassen.
Lange Verletzungspause
Der Treffer dürfte dem Franzosen besonders viel bedeuten. Im Jänner 2026 erlitt Mbuyi eine Meniskusverletzung und musste neun Monate pausieren. Vor der Länderspielpause kam er gegen die WSG Tirol und im Cup gegen Austria Klagenfurt zu zwei Kurzeinsätzen.
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