Harry und Meghan planen nächsten Royal-Schritt

Nach ihrer überraschenden Rückkehr nach Großbritannien könnten Prinz Harry und Herzogin Meghan schon bald wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. Für Donnerstag soll ein Besuch in Nottingham geplant sein. Doch trotz vorsichtiger Annäherung an König Charles III. bleibt das Verhältnis zu anderen Mitgliedern der Königsfamilie offenbar angespannt.
Wie die britische „Sunday Times“ berichtet, wollen sich Harry und Meghan in Nottingham über die Projekte von drei Wohltätigkeitsorganisationen informieren. Für das Paar wäre es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit seiner Rückkehr nach Großbritannien. In der Stadt hatten die beiden 2017 auch ihren ersten öffentlichen Termin nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung absolviert.
Rückkehr nach sechs Jahren in den USA
Ende August waren Harry, seine Frau Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet nach sechsjähriger Abwesenheit überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Anfang 2020 hatte sich das Paar im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.
Eine Annäherung zwischen Harry und seinem Vater, König Charles III., scheint inzwischen gelungen zu sein. Das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate gilt Berichten zufolge hingegen weiterhin als angespannt.
Harry bereits bei Termin in London
Mitte September hatte Harry in London bereits an einer Spendenveranstaltung für die von ihm gegründeten Invictus Games teilgenommen. Der Sportwettbewerb richtet sich an verwundete Soldaten. Meghan war bei diesem Termin nicht an seiner Seite.
Am Freitag besuchte der 42-Jährige außerdem ein Rugby-Spiel. Als er auf dem großen Stadionbildschirm zu sehen war, reagierten Teile des Publikums mit Buh-Rufen.
Keine Rückkehr zu royalen Pflichten
Anfang September hatte König Charles III. klargestellt, dass Harry und Meghan weiterhin keine „arbeitenden Mitglieder“ der Königsfamilie sind. In einem offiziellen Schreiben hieß es, ihre Stellung gleiche jener von Privatpersonen. Die Anrede „Seine Königliche Hoheit“ beziehungsweise „Ihre Königliche Hoheit“ steht ihnen demnach nicht zu.
Auch bei den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Anwesen des Königs in Sandringham dürften Harry und Meghan laut „Sunday Times“ fehlen. Dem Bericht zufolge plant das Paar, Weihnachten in den USA zu verbringen.
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