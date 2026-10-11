Harry und Meghan planen nächsten Royal-Schritt

Wie die britische „Sunday Times“ berichtet, wollen sich Harry und Meghan in Nottingham über die Projekte von drei Wohltätigkeitsorganisationen informieren. Für das Paar wäre es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit seiner Rückkehr nach Großbritannien. In der Stadt hatten die beiden 2017 auch ihren ersten öffentlichen Termin nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung absolviert.