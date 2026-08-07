Halbfinal-Aus für Luca Karl im K.o.-Sprintbewerb

„Es ist natürlich ein wenig bitter, weil nur ein halber Armzug gefehlt hat, dass wir ins Finale schwimmen“, sagte der gesundheitlich leicht angeschlagene Karl. Seine bisherige EM-Bilanz bewertete er aber positiv, der WM-Fünfte hatte über die olympischen 10 km Rang acht belegt. Über 5 km war er Neunter geworden. „Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Wenn es immer so leicht und erfolgreich gehen würde, wäre es schön. Aber ich bin sehr happy.“