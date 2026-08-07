Halbfinal-Aus für Luca Karl im K.o.-Sprintbewerb

Langstreckenschwimmer Luca Karl hat am Freitag bei der EM in Paris im Freiwasser-K.o.-Sprint keinen Spitzenplatz geschafft. Der Salzburger stieg als Siebenter seines Vorlaufes (1.500 m) ins Semifinale auf, in dem er an der achten Position den Einzug in die Medaillenentscheidung verpasste. Die besten fünf der beiden Vorschlussrunden (1.000 m) kamen weiter, darauf fehlten Karl in seinem Lauf 0,6 Sekunden. Den Titel im Finale (500 m) sicherte sich der Ungar David Betlehem.
„Es ist natürlich ein wenig bitter, weil nur ein halber Armzug gefehlt hat, dass wir ins Finale schwimmen“, sagte der gesundheitlich leicht angeschlagene Karl. Seine bisherige EM-Bilanz bewertete er aber positiv, der WM-Fünfte hatte über die olympischen 10 km Rang acht belegt. Über 5 km war er Neunter geworden. „Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Wenn es immer so leicht und erfolgreich gehen würde, wäre es schön. Aber ich bin sehr happy.“
Kommende Woche wird er im Becken auch noch die 800 und 1.500 m bestreiten. „Momentan bin ich sehr leer. Jetzt schaue ich, dass ich mich in den nächsten Tagen gut erholen kann, damit ich im Becken auch an meine Zielzeiten anknüpfen kann“, sagte Karl.
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