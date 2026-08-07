Prognose: Ein Titelfavorit und viele Unbekannte

Wie sehen es die Bürmooser selbst? „Wir wollen natürlich vorne dabei sein. Für viele Spieler ist es aber Neuland, in jeder Partie der Favorit zu sein“, erklärte Trainer Valentio Jovic. Das klare Ziel sei eine Endplatzierung in den Top-Drei. Vor allem das 100-jährige Vereinsjubiläum spielt eine große Rolle. „Gerade in dieser Saison wollen wir das Maximum aus uns rausholen. Wenn dabei der Meistertitel rausspringt, werden wir uns nicht beschweren“, grinste der Übungsleiter.