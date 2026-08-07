Nächstes Gewitter legte zehn Obusse erneut lahm

Wie schon am Sonntag zog am Donnerstagabend ein heftiges Gewitter über die Stadt Salzburg. Und wie schon am Sonntag fiel auch diesmal wieder die Elektronik von zahlreichen Obussen aus.
Bei den betroffenen Fahrzeugen ging nichts mehr. Die Fahrgäste mussten aussteigen und auf nachfolgende Busse warten oder ihren Weg durch den Regen zu Fuß fortsetzen. Zehn Busse – allesamt aus der neuesten Generation und schon am Sonntag betroffen – mussten abgeschleppt werden.
„Wir haben das Herstellerunternehmen auf Geschäftsführungsebene bereits um umfassende Unterstützung gebeten und holen zusätzlich externe Elektronikspezialisten dazu“, sagt Salzburg-Linien-Geschäftsführer Reinhard Gassner.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.