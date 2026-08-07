Bekiffter 16-Jähriger mit getuntem Moped erwischt

Diese Fahrt hätte besser im Dunklen bleiben sollen: Ein 16-jähriger Mopedlenker fiel Beamten in der Nacht auf Freitag im Salzburger Stadtgebiet auf. Seine Fahrweise war auffällig – und auch zu schnell!
Das Moped überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit augenscheinlich.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Der diensthabende Sprengelarzt bestätigte in weiterer Folge die Fahruntauglichkeit des Jugendlichen.
Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei den zuständigen Behörden angezeigt.
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