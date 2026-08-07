Wo Sternschnuppen auf Sonnenfinsternis treffen

Gleich zwei besondere Ereignisse spielen sich Mitte August am Himmel über Salzburg ab: Der Höhepunkt des Sternschnuppenregens folgt hier direkt auf die partielle Sonnenfinsternis. Die „Krone“ hat die besten Tipps zum Sterneschauen gesammelt!
Himmelsspektakel haben vor allem einen natürlichen Feind: künstliches Licht. Deshalb lassen sich diese Ereignisse außerhalb von Städten und Dörfern besser beobachten, als in Ballungszentren. Wie die Naturfreunde Österreich empfehlen, sollte man dafür möglicht auf das Land oder in die Berge fahren.
Um keinen Stress zu bekommen und die Beobachtungen vielleicht gleich noch mit etwas Sport zu verbinden, sollten Weltraum-Begeisterte bereits am Nachmittag aufbrechen – idealerweise zu einem Punkt mit möglichst freiem Blick nach Westen. Denn dort lässt sich die Sonnenfinsternis ab etwa 19.15 Uhr beobachten. Ganz wichtig ist es dabei, einen geeigneten Sonnenschutz zu verwenden.
Nach der Dämmerung geht es dann ab etwa 22.30 Uhr weiter. Die Naturfreunde empfehlen, das Handy wegzulegen und die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ab 23 Uhr herrschen dann aufgrund des Neumonds ideale Bedingungen für den Sternschnuppenregen.
Wichtig ist zudem, sich rechtzeitig über das Wetter zu informieren und entsprechend warme Kleidung für kühle August-Nächte mitzunehmen. Auch Geduld sollten Sternschauer mit im Gepäck haben. In Salzburg sei dafür unter anderem das Naturfreunde Schutzhaus Neubau auf 2176 Metern im Raurisertal geeignet.
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