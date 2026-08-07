Wo Sternschnuppen auf Sonnenfinsternis treffen

Um keinen Stress zu bekommen und die Beobachtungen vielleicht gleich noch mit etwas Sport zu verbinden, sollten Weltraum-Begeisterte bereits am Nachmittag aufbrechen – idealerweise zu einem Punkt mit möglichst freiem Blick nach Westen. Denn dort lässt sich die Sonnenfinsternis ab etwa 19.15 Uhr beobachten. Ganz wichtig ist es dabei, einen geeigneten Sonnenschutz zu verwenden.