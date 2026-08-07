Motorradfahrer stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen

Am Freitag um 13.30 Uhr ist es in Nußdorf am Haunsberg im Ortsteil Schlössl zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Kreuzung, welche zum Haunsberg führt, stießen ein Motorradfahrer und ein Pkw zusammen. Der Biker wurde dabei schwer verletzt.
Der schwer verletzte Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte rund eineinhalb Stunden. Die Feuerwehr des Ortes unterstützte die Aufräumarbeiten, sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr.
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