Jugendbande machte auch vor Gotteshaus nicht Halt

Elf Burschen zwischen 16 und 18 Jahren soll im wahrsten Sinne des Wortes nichts heilig gewesen sein. Mehrfach trieben sie im und um eine Kirche ihr Unwesen, zogen eine Spur der Verwüstung durch eine 5000-Seelen-Gemeinde. Auch ein Huhn spielt in dem Fall eine skurrile Rolle.
Fast ein Jahr lang ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Thalheim im Fall einer Jugendbande, die seit Jahren dort für Ärger sorgte. Die Liste an Delikten, die auf das Kerbholz der insgesamt elf beschuldigten Burschen zwischen 16 und 18 Jahren gehen soll, umfasst insgesamt 61 Fakten – rückwirkend bis zum Jahr 2023.
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