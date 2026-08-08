Jugendbande machte auch vor Gotteshaus nicht Halt

Elf Burschen zwischen 16 und 18 Jahren soll im wahrsten Sinne des Wortes nichts heilig gewesen sein. Mehrfach trieben sie im und um eine Kirche ihr Unwesen, zogen eine Spur der Verwüstung durch eine 5000-Seelen-Gemeinde. Auch ein Huhn spielt in dem Fall eine skurrile Rolle.