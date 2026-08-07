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Regionalliga Nord

„Das war ein echtes Statement von uns“

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.08.2026 21:55
Grödig jubelte in Seekirchen.
Grödig jubelte in Seekirchen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Kolland
Von Philip Kirchtag und Christoph Kolland

Grödig setzte am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord ein echtes Ausrufezeichen, gewann bei Heimmacht Seekirchen mit 1:0. Kuchl kam daheim gegen Wallern zu einem 2:2, für den FC Pinzgau gab es indes die zweite Niederlage in Folge. 

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Der zweite Spieltag der Regionalliga Nord hatte einen echten Kracher im Gepäck: Der ambitionierte Aufsteiger Grödig war bei Top-Team Seekirchen zu Gast. Und das Spiel hielt, was es versprach. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in dem die Gäste das bessere Ende hatten und mit 1:0 gewinnen konnten. Alex Schwaighofer avancierte mit seinem Tor zum Matchwinner. „Das war ein echtes Statement von uns. In Seekirchen zu gewinnen, ist richtig hart“, freute sich der Ex-Austrianer, der mit seinem Team beim Punktemaximum von sechs Zählern hält. Seekirchen steht indes weiter ohne „Körndl“ da. 

„Gefühlt ein Sieg“
Kuchl bleibt indes weiter ungeschlagen. Nach dem 3:2 zum Auftakt gegen den FC Pinzgau kamen die Tennengauer daheim gegen Wallern zu einem 2:2. „Für uns gefühlt wie ein Sieg“, freute sich Trainer Thomas Hofer, denn der Gegner sei eine Mannschaft „mit so viel individueller Qualität“ gewesen. Kuchls Torschützen waren erneut Dominik Lechner (27.) und Lukas Brückler (78.).

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Der FC Pinzgau musste indes die zweite Niederlage einstecken, verlor gegen Dietach 2:4. Kurios: Drei der sechs Treffer fielen durch Elfmeter. Zudem hätte es laut Saalfelden-Trainer Thomas Eder in der 90. Minute beim Stand von 2:3 noch einen für sein Team geben müssen. „Bitter“, seufzte er und kritisierte aber auch: „Wir dürfen bei einem Fehlpass nicht so anfällig sein, dass der Gegner dann zu Torchancen kommt.“ Bei sieben Gegentoren in zwei Partien wartet noch viel Arbeit auf den Ex-Profi.

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