Der zweite Spieltag der Regionalliga Nord hatte einen echten Kracher im Gepäck: Der ambitionierte Aufsteiger Grödig war bei Top-Team Seekirchen zu Gast. Und das Spiel hielt, was es versprach. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in dem die Gäste das bessere Ende hatten und mit 1:0 gewinnen konnten. Alex Schwaighofer avancierte mit seinem Tor zum Matchwinner. „Das war ein echtes Statement von uns. In Seekirchen zu gewinnen, ist richtig hart“, freute sich der Ex-Austrianer, der mit seinem Team beim Punktemaximum von sechs Zählern hält. Seekirchen steht indes weiter ohne „Körndl“ da.