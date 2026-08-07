Einbruch bei Wasserrettung: „Wir sind fassungslos“

Die Wasserretter haben laut des Berichts bereits Anzeige erstattet. Doch sie teilten nicht nur das Passierte mit, sondern auch ihre Gefühle über eine solche Tat: „Was uns am meisten schmerzt, ist nicht nur der finanzielle Schaden. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Zu wissen, dass jemand ausgerechnet einen Verein bestiehlt, der für die Gemeinschaft da ist, macht uns fassungslos. Es erschüttert das Vertrauen und lässt einen für einen Moment an der Menschlichkeit zweifeln. Und trotzdem ... lassen wir uns davon nicht aufhalten.“