Einbruch bei Wasserrettung: „Wir sind fassungslos“

Ausgerechnet das Geld der Ehrenamtlichen heimste sich ein dreister Einbrecher am Donnerstagabend ein. Die Wasserrettung im Salzburger Mittersill berichtete via Facebook von einem Einbruch in ihrer Zeugstätte: „Unser gesamtes Kameradschaftsgeld wurde gestohlen.“ Der Einbrecher durchsuchte die Räume und flüchtete mit einer Kassa.
Die Wasserretter haben laut des Berichts bereits Anzeige erstattet. Doch sie teilten nicht nur das Passierte mit, sondern auch ihre Gefühle über eine solche Tat: „Was uns am meisten schmerzt, ist nicht nur der finanzielle Schaden. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Zu wissen, dass jemand ausgerechnet einen Verein bestiehlt, der für die Gemeinschaft da ist, macht uns fassungslos. Es erschüttert das Vertrauen und lässt einen für einen Moment an der Menschlichkeit zweifeln. Und trotzdem ... lassen wir uns davon nicht aufhalten.“
Nach Posting nächster Einsatz
Mit dem Posting möchten die Wasserretter aufzeigen, wozu manche Menschen fähig seien. Aber sie bedanken sich auch bei all jenen, die den Verein unterstützen: „Ihr seid der Grund, warum wir weitermachen.“
Die Oberpinzgauer Wasserretter rückten übrigens gleich am Donnerstagabend wieder aus und unterstützten die Feuerwehr beim Unwetter-Einsatz in Stuhlfelden.
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