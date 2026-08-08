Heikler Kraftakt: Neue Windparks brauchen Geduld

Von der Koralm bis zu den Fischbacher Alpen: Nach jahrelanger Flaute tut sich in der Steiermark wieder etwas in Sachen Windkraft. Doch in einigen Regionen gibt es weiterhin Widerstand – in einem heiklen Fall ist auch die steirische ÖVP-Chefin involviert.
Los geht die lange und langsame Reise beim Grenzübergang Spielfeld: Dort startet, immer nachts, der Transport der 86 Meter langen und 36 Tonnen schweren Rotorblätter für den Windpark auf der weststeirischen Freiländeralm. Mehrere Begleitfahrzeuge sind neben dem Lastwagen (er verfügt über 48 individuell steuerbare Räder!) unterwegs, die Autobahn wird kurzfristig gesperrt.
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