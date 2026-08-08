Muren in Gastein: „Mit blauem Auge davongekommen“

Es war zum Glück nur ein Veilchen: „Man ist noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Landesgeologe Gerhard Valentin über das Kötschachtal. Dort kam es zu Murenabgängen durch Unwetter. Neben verlegten Straßen wurde auch Infrastruktur zerstört. Die Schutzbauten haben ein größeres Unglück verhindert.