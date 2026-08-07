Waldbrand in Göriach konnte gelöscht werden

Auf einer Fläche von rund 350 Quadratmetern brannten in Göriach in Salzburg Waldboden sowie mehrere Wurzelstöcke an zwei voneinander getrennten Stellen. Das steile Gelände stellte für die Feuerwehr während der Löscharbeiten eine große Herausforderung dar.
Alarmiert wurden die Feuerwehr Mauterndorf mit der Waldbrandausrüstung, die Feuerwehr Ramingstein mit dem Einsatzleitfahrzeug, die Flughelfer des Bezirkes Lungau, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Leonhard Ernst sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant 2 BR Volker Mörtl.
Die nachrückenden Bodentrupps, ausgerüstet mit Löschrucksäcken, Schanzwerkzeug und weiterer Waldbrandausrüstung, begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung sowie der Eindämmung einer weiteren Brandausbreitung, berichtet die Feuerwehr.
Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Löscharbeiten zusätzlich erschwert. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen zeigte der intensive Löscheinsatz Wirkung, sodass gegen 22.30 Uhr „Brand aus“ gemeldet werden konnte.
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