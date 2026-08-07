Ausschluss kostete Puch den Sieg im Start-Hit

Zur Pause staunten die Zuschauer nicht schlecht. Denn nicht die hoch gehandelten Gäste – 15 Änderungen im Kader gegenüber der Vorsaison – brillierten, sondern die Heimischen. „Aus drei Chancen haben wir drei Tore gemacht. Puch ist kalt wie eine Hundeschnauze“, fand Kapitän und Trainer Patrick Schober. Das Pausen-3:1 hielt aber nicht bis zum Ende. Denn kurz nach Wiederanpfiff kippte die Partie mit einem Ausschluss. An der Mittellinie erwischte Jungspund Karl Gästeakteur Bachler in der Drehung mit dem Arm am Hals. „Das Spiel war unterbrochen. Nach der Theatralik von Bachler, der sich am Boden krümmt, dann 45 Sekunden später Rot zu geben ist ein Skandal“, war Schober fassungslos. Letztlich waren sich er und Eugendorfs neuer Betreuer Florian Königseder aber einig: „Das Unentschieden ist in Summe gerecht.“ Königseders Händchen bei Wechseln machte sich bezahlt: Fesl holte erst einen Strafstoß zum 2:3 heraus, fixierte selbst das 3:3.