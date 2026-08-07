Arabella Kiesbauer: „Wir lieben & wir hassen uns“

Aus dem TV ist Arabella Kiesbauer nicht wegzudenken, privat dreht sich bei der Moderatorin aber alles um ihre beiden Kinder Nika (18) und Neo (15). Im Interview mit der „Gala“ verriet die 57-Jährige jetzt, warum sie auf ihre Tochter gerade besonders stolz ist – und warum es mit ihrem Teenie-Sohn momentan nicht immer einfach ist.
Kiesbauers Tochter Nika hat heuer die Matura gemacht. Ein Meilenstein, über den auch die Moderatorin jubelt, wie sie der „Gala“ im Interview verriet. „Sie ist wahnsinnig gescheit. Sie ist wirklich ,The Brain‘ und sie hat zwei Abis gemacht“, schwärmte der TV-Star – und führte aus: „Sie hat das französische Baccalauréat gemacht und die österreichische Matura dazu, also sie hat wirklich was im Kopf.“
Tochter startet mit zwei Studien durch
Und auch in Zukunft will Kiesbauers Tochter Vollgas geben. „Sie studiert jetzt auch gleich mal zwei Studien, damit ihr nicht langweilig wird“, schmunzelte die Moderatorin. „Eins für den Kopf und eins fürs Herz.“
Kommt mit dem Studium auch der Umzug in eine erste eigene Wohnung? „Ich hoffe, sie wird irgendwann ausziehen, weil ich glaube nicht, dass es sehr produktiv ist, wenn man bis 40 noch zu Hause wohnt“, plauderte Kiesbauer aus. „Aber natürlich hätte ich sie gerne noch ein bisschen zu Hause. Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke, aber sie wird jetzt natürlich sukzessive ausziehen.“
„Momentan ist es auch ein bisschen schwierig“
Und wie läuft es mit Sohn Neo? „Ich liebe meinen Sohn. Mein Sohn und ich sind uns sehr ähnlich. Die Liebe ist groß, aber momentan ist es auch ein bisschen schwierig“, verriet Kiesbauer weiter.
Der Grund: „Er ist gerade in der Pubertät“, lachte die Moderatorin – und fuhr ehrlich fort: „Wir lieben und wir hassen uns momentan und wir streiten und schmusen. Es ist alles sehr eng beeinander.“
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