Arabella Kiesbauer: „Wir lieben & wir hassen uns“

Kommt mit dem Studium auch der Umzug in eine erste eigene Wohnung? „Ich hoffe, sie wird irgendwann ausziehen, weil ich glaube nicht, dass es sehr produktiv ist, wenn man bis 40 noch zu Hause wohnt“, plauderte Kiesbauer aus. „Aber natürlich hätte ich sie gerne noch ein bisschen zu Hause. Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke, aber sie wird jetzt natürlich sukzessive ausziehen.“