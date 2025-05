„Sohn schämt sich für mich in der Straßenbahn!“

Gegenüber der „Bild“ gestand sie: „Meine Kinder streben gar nicht nach der Öffentlichkeit – eher das Gegenteil. Mein Sohn mag schon nicht mehr mit mir in der Straßenbahn fahren, weil es ihm so peinlich ist, wenn jemand seine Mama erkennt.“ Der 14-jährige Neo findet inzwischen alles „cringe“, wie es so schön im Teenie-Slang heißt. Arabella: „Er ist gerade in der Phase, in der einem alles peinlich ist.“