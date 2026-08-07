Hantavirus bei Frankreich-Tourist entdeckt

Das Gesundheitsministerium in Paris berief für Donnerstagnachmittag eine Sitzung mit Experten ein, um über das weitere Vorgehen in dem Fall zu beraten. Die französischen Behörden machten keine Angaben zu einer möglichen Verbindung des Falls mit dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ im Mai, in dessen Verlauf drei Menschen gestorben waren. Damals hatte es insgesamt 13 Infizierte gegeben, darunter eine Französin.