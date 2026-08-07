Rätselhafter Fall
Hantavirus bei Frankreich-Tourist entdeckt
Mehrere Monate nach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff ist das Virus bei einem französisch-argentinischen Staatsbürger nachgewiesen worden, der sich im Juli als Tourist in Frankreich aufgehalten hatte. Nach dem Aufenthalt in Frankreich wurde der Patient mit seiner Familie in Spanien isoliert.
Der Patient habe nur leichte Symptome gezeigt und sei mittlerweile symptomfrei. Das spanische Gesundheitsministerium bestätigte, dass es dem Mann „gut“ gehe und er sich in Galicien im Nordwesten des Landes in Isolierung befinde. Der Mann habe sich demnach wegen seiner Symptome in Frankreich bei den Gesundheitsdiensten gemeldet.
Es würden „alle Maßnahmen“ ergriffen, um die einzelnen Stationen seiner Reise nachzuverfolgen, teilte das französische Gesundheitsministerium mit. Zudem laufe derzeit die Abstimmung auf europäischer Ebene.
Variante von Kreuzfahrtschiff nachgewiesen
Den Angaben zufolge wurde bei dem Touristen die Anden-Variante des Virus nachgewiesen, die auch für den Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius verantwortlich gewesen war. Es handelt sich um den einzigen Hantavirus-Stamm, der nachweislich von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Den französischen Behörden zufolge gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus aktuell ausbreite.
Das Gesundheitsministerium in Paris berief für Donnerstagnachmittag eine Sitzung mit Experten ein, um über das weitere Vorgehen in dem Fall zu beraten. Die französischen Behörden machten keine Angaben zu einer möglichen Verbindung des Falls mit dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ im Mai, in dessen Verlauf drei Menschen gestorben waren. Damals hatte es insgesamt 13 Infizierte gegeben, darunter eine Französin.
Erkrankte Frau verließ Intensivstation nach drei Monaten
Die französische Staatsbürgerin wurde am Donnerstag nach fast drei Monaten aus der Intensivstation entlassen, wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte. Die Frau, die seit Mai im Bichat-Krankenhaus in Paris behandelt worden war, sei in eine Rehabilitationszentrum verlegt worden.
Hantaviren verursachen schwere Atemwegserkrankungen, eine Impfung gibt es nicht. Üblicherweise verbreiten sich die Viren über Urin, Kot und Speichel infizierter Nagetiere.
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