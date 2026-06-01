Hantavirus-Schiff darf wieder in See stechen

Auf der letzten Reise der Hondius hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantusvirus angesteckt – drei Menschen überlebten die Infektion nicht. Der Erreger wird von Nagetieren übertragen – die sogenannte Andes-Variante die vor allem in Südamerika vorkommt ist allerdings eine Ausnahme und kann von Mensch zu Mensch übertragbar sein.