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Nach „Tiefenreinigung“

Hantavirus-Schiff darf wieder in See stechen

Ausland
01.06.2026 15:44
Das Schiff wurde tagelang in Rotterdamm gereinigt.
Das Schiff wurde tagelang in Rotterdamm gereinigt.(Bild: EPA/JEFFREY GROENEWEG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Ausbruch des Hantavirus an Bord darf die MS Hondius wieder in See stechen. Das Kreuzfahrtschiff wurde gründlich desinfiziert, wie die Reederei erklärte – es soll keine Gefahr einer Infektion mehr bestehen. 

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Auf der letzten Reise der Hondius hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantusvirus angesteckt – drei Menschen überlebten die Infektion nicht. Der Erreger wird von Nagetieren übertragen – die sogenannte Andes-Variante die vor allem in Südamerika vorkommt ist allerdings eine Ausnahme und kann von Mensch zu Mensch übertragbar sein. 

Nun wurde das Schiff einer „Tiefenreinigung“ unterzogen, wie „Oceanwide Expeditions“ erklärte. „Über mehrere Tage hinweg wurden alle acht Decks der MV Hondius nach einer ersten Inspektion und Beurteilung der erforderlichen Behandlung systematisch behandelt.“ Alle organischen Materialien wurden dazu entfernt, harte Oberflächen desinfiziert und weiche Oberflächen mit einer Hochtemperatur-Dampfreinigung unterzogen. 

Die Reinigungskräfte trugen bei der Arbeit Schutzmontur.
Die Reinigungskräfte trugen bei der Arbeit Schutzmontur.(Bild: EPA/JEFFREY GROENEWEG)


„Im Rahmen dieser Bewertung wurde das Schiff von qualifizierten Drittfachleuten für nagetierfrei erklärt“, betonte die Reederei. Das niederländische Schiff werde planmäßig am 6. Juni nach Spitzbergen in der Arktik aufbrechen. Von dort soll es am 13. Juni zu einer Reise durchs Nordpolarmeer aufbrechen, wie die Reederei Oceanwide Expeditions mitteilte.

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