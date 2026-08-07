Zwei Kälber bei Feuer in Feldkirchen verendet

Zu einem tragischen Brandereignis ist es Donnerstagnachmittag in Feldkirchen (Kärnten) gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache war in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. Zwei Kälber, die in Boxen waren, verendeten in den Flammen.
Knapp 130 Feuerwehrleute der Wehren Glanhofen, Ossiach, Feldkirchen, St. Martin, Radweg und Waiern kämpften gegen die Flammen in dem Wirtschaftsgebäude. Beim Eintreffen stand dieses Donnerstagnachmittag bereits in Vollbrand.
„Die in der Stallung befindlichen Tiere begaben sich aus Eigenem auf die angrenzende Weide“, heißt es vonseiten der Polizei. Zwei Kälber, die in separaten Boxen waren, schafften das nicht und verendeten in den Flammen.
„Brand aus“ gab es noch am selben Abend. Weil die Gefahr eines erneuten Brandes aufgrund von Glutnestern in Heuballen groß war, hielten einige Feuerwehrleute Brandwache. Die Ossiacher-Tauern-Straße war zeitweise gesperrt.
Ermittler suchen nun nach der Brandursache.
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