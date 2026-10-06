Für nahezu jedes Paket oder jede Online-Bestellung müssen Konsumenten zusätzliche 2,40 Euro berappen. Wie wirkt sich das auf Ihr Einkaufsverhalten aus? Unsere Frage des Tages vom 6. Oktober lautet: „Paketsteuer: Kaufen Sie mehr im lokalen Handel?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Auswirkung hat die Paketsteuer auf Ihr Konsumverhalten? Achten Sie nun vermehrt darauf, kleinere Bestellungen zusammenzufassen? Tätigen Sie wieder mehr Einkäufe im stationären Handel? Oder nehmen Sie die zusätzlichen Kosten einfach in Kauf?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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