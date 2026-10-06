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Frage des Tages

Paketsteuer: Kaufen Sie mehr im lokalen Handel?

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06.10.2026 11:38
Wer seit 1. Oktober auf Amazon bestellt, findet bei der Kostenaufstellung die Paketsteuer ...
Wer seit 1. Oktober auf Amazon bestellt, findet bei der Kostenaufstellung die Paketsteuer aufgelistet.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot: Amazon, Andreas Tröster)
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Von Community

Für nahezu jedes Paket oder jede Online-Bestellung müssen Konsumenten zusätzliche 2,40 Euro berappen. Wie wirkt sich das auf Ihr Einkaufsverhalten aus? Unsere Frage des Tages vom 6. Oktober lautet: „Paketsteuer: Kaufen Sie mehr im lokalen Handel?“

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Ihre Meinung zählt!
Welche Auswirkung hat die Paketsteuer auf Ihr Konsumverhalten? Achten Sie nun vermehrt darauf, kleinere Bestellungen zusammenzufassen? Tätigen Sie wieder mehr Einkäufe im stationären Handel? Oder nehmen Sie die zusätzlichen Kosten einfach in Kauf?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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