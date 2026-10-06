Barrierefrei erleben: Ohne Hürden zum Urlaubsglück

Kärnten setzt auf barrierefreien Tourismus. Im Rahmen des Projektes „Tourismus für alle“ wurden 80 Betriebe und Infrastrukturen vom ÖZIV geprüft. Bis Ende 2026 sollen 100 Betriebe das ÖZIV-Zertifikat tragen. Das Angebot reicht von Unterkünften und Gastronomie bis hin zu Natur- und Bergerlebnissen.
„Barrierefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil eines Tourismusangebots. Wenn Angebote möglichst selbstständig nutzbar sind, profitieren davon nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern viele unterschiedliche Gästegruppen – etwa ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen. Damit wird Barrierefreiheit zu einem Qualitätsmerkmal“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.
Für Gäste soll das ÖZIV-Zertifikat eine verlässliche Orientierung bei der Urlaubs- und Freizeitplanung bieten. „Die Betriebe werden vor Ort geprüft, beraten und bei notwendigen Verbesserungen begleitet. Bewertet werden unter anderem stufenlose Zugänge, barrierefreie Sanitäranlagen und ausreichend Bewegungsflächen. Auch Informationsbereiche müssen gut zugänglich sein. Die regelmäßige Rezertifizierung stellt sicher, dass die definierten Standards auch langfristig erfüllt wird“, betont Susanne Fohn, Präsidentin des ÖZIV Kärnten.
53 Beherberungs- und Gastronomiebetriebe
26 Unterkunftsbetriebe mit 118 Einheiten
6 Campingplätze
21 Gastronomiebetriebe
27 zertifizierte Infrastrukturen
17 touristische Ausflugsziele
10 Naturerlebnis-Infrastukturen
Strandhotel am Klopeiner See barrierefrei
Die zertifizierten Angebote finden sich in zahlreichen Bereichen des Kärntner Tourismus. Dazu zählen Unterkünfte, Gastronomiebetriebe, Bäder, Kulturangebote, Ausflugsziele und Bergbahnen. Barrierefreie Pauschalangebote ergänzen das Angebot. Ein Beispiel ist das Strandhotel Orchidee am Klopeiner See, das umfassend barrierefrei adaptiert wurde. Der hauseigene Badestrand verfügt über einen Badesteg mit Wasserlift für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Bergbahnen tragen das ÖZIV-Zertifikat
Auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen wurden entsprechend gestaltet. Dazu gehören der Aussichtsturm Pyramidenkogel, das kärnten.museum in Klagenfurt und das Bergbaumuseum Bad Bleiberg. Dort können Besucher unter anderem Mineralien an einer haptischen Station ertasten. Auch der Weg in die Berge soll möglichst vielen Menschen offenstehen. Mit der Gartnerkofelbahn, dem Millennium-Express am Nassfeld und der Biosphärenparkbahn Brunnach tragen bereits drei Sommerbergbahnen das ÖZIV-Zertifikat.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf barrierefreien Naturerlebnissen. „Als wir mit dem Projekt begonnen haben, gab es von vielen Seiten Bedenken. Heute freut es mich sehr, dass ein so vielfältiges Angebot an zertifizierten barrierefreien Infrastrukturen in Kärnten vorhanden ist“, sagt Projektinitiator Robert Heuberger.
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