Barrierefrei erleben: Ohne Hürden zum Urlaubsglück

Bergbahnen tragen das ÖZIV-Zertifikat

Auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen wurden entsprechend gestaltet. Dazu gehören der Aussichtsturm Pyramidenkogel, das kärnten.museum in Klagenfurt und das Bergbaumuseum Bad Bleiberg. Dort können Besucher unter anderem Mineralien an einer haptischen Station ertasten. Auch der Weg in die Berge soll möglichst vielen Menschen offenstehen. Mit der Gartnerkofelbahn, dem Millennium-Express am Nassfeld und der Biosphärenparkbahn Brunnach tragen bereits drei Sommerbergbahnen das ÖZIV-Zertifikat.