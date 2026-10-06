Buchmacher rechnen mit West-Dreikampf um Abstieg

Blickt man nach sieben Runden auf die Tabelle der Admiral Bundesliga, zeichnet sich an der Spitze ein spannender Dreikampf ab. Rekordmeister Rapid führt einen Punkt vor RB Salzburg – das in den vergangenen 20 Spielzeiten 14 Meistertitel einfahren konnte – und zwei Zähler vor dem regierenden Meister LASK. Spannung pur, die sich auch in den Wettquoten widerspiegelt – sollte man meinen. Doch dem ist nicht ganz so!