Buchmacher rechnen mit West-Dreikampf um Abstieg

Blickt man nach sieben Runden auf die Tabelle der Admiral Bundesliga, zeichnet sich an der Spitze ein spannender Dreikampf ab. Rekordmeister Rapid führt einen Punkt vor RB Salzburg – das in den vergangenen 20 Spielzeiten 14 Meistertitel einfahren konnte – und zwei Zähler vor dem regierenden Meister LASK. Spannung pur, die sich auch in den Wettquoten widerspiegelt – sollte man meinen. Doch dem ist nicht ganz so!
Die Buchmacher von Ligasponsor Admiral haben nämlich einen klaren Favoriten ausgemacht: Salzburg! Wer bis 10. Oktober (17) Uhr 10 Euro auf die „Bullen“ wettet, bekommt im Falle des 15. Meistertitels in der Red Bull-Ära bei einer Quote von 1:1,75 gerade mal 17,50 Euro retour. Schafft der LASK die Titelverteidigung, sind es beim selben Einsatz 40 Euro. Holen die Hütteldorfer erstmals seit 2007/ 08 wieder den Titel, wären es 45 Euro. Spannend: Bei 10 Euro Einsatz auf Sturm Graz gäbe es im „Meisterfall“ 110 Euro retour.
Altach mit 1:1000er-Quote
Wer „richtig reich“ werden will, muss indes auf einen Meister aus dem Westen tippen. Sowohl die WSG Tirol als auch Aufsteiger Austria Lustenau würden aktuell das Fünfhundertfache des Einsatzes bringen – bei Altach als Meister bekäme man für einen Euro sogar 1000 Euro retour.
Altach, Lustenau und die WSG
Dementsprechend sind die Ländle-Bundesligisten auch die heißesten Abstiegskandidaten. Wer auf Altachs Gang in Liga zwei wettet, bekommt bei 10 Euro „nur“ 30 Euro retour. Bei Lustenau sind es zumindest 45, bei den Tirolern schon 50.
Stammgast in „Flop-6“
Eines scheint für die Admiral-Buchmacher fast fix: Altach wird auch im neunten Jahr der Liga-Teilung nach 22 Runden nicht um den Titel, sondern gegen den Abstieg spielen. Wer die Rheindörfler bis Samstag (17) in die „Flop-6“ tippt, erhält für 10 Euro Einsatz 10,50 Euro retour.
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