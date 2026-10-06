Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg Favorit Nr. 1

Buchmacher rechnen mit West-Dreikampf um Abstieg

Bundesliga
06.10.2026 11:55
Lustenau gegen Altach ist für die Buchmacher auf jeden Fall eines der Abstiegsduelle.
Lustenau gegen Altach ist für die Buchmacher auf jeden Fall eines der Abstiegsduelle.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Blickt man nach sieben Runden auf die Tabelle der Admiral Bundesliga, zeichnet sich an der Spitze ein spannender Dreikampf ab. Rekordmeister Rapid führt einen Punkt vor RB Salzburg – das in den vergangenen 20 Spielzeiten 14 Meistertitel einfahren konnte – und zwei Zähler vor dem regierenden Meister LASK. Spannung pur, die sich auch in den Wettquoten widerspiegelt – sollte man meinen. Doch dem ist nicht ganz so!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Buchmacher von Ligasponsor Admiral haben nämlich einen klaren Favoriten ausgemacht: Salzburg! Wer bis 10. Oktober (17) Uhr 10 Euro auf die „Bullen“ wettet, bekommt im Falle des 15. Meistertitels in der Red Bull-Ära bei einer Quote von 1:1,75 gerade mal 17,50 Euro retour. Schafft der LASK die Titelverteidigung, sind es beim selben Einsatz 40 Euro. Holen die Hütteldorfer erstmals seit 2007/ 08 wieder den Titel, wären es 45 Euro. Spannend: Bei 10 Euro Einsatz auf Sturm Graz gäbe es im „Meisterfall“ 110 Euro retour.

Im Mai 2023 konnten die „Bullen“ zuletzt über den Meisterteller jubeln. Geht es nach den ...
Im Mai 2023 konnten die „Bullen“ zuletzt über den Meisterteller jubeln. Geht es nach den Buchmachern, dürfen sie es in dieser Saison wieder.(Bild: GEPA)

Altach mit 1:1000er-Quote
Wer „richtig reich“ werden will, muss indes auf einen Meister aus dem Westen tippen. Sowohl die WSG Tirol als auch Aufsteiger Austria Lustenau würden aktuell das Fünfhundertfache des Einsatzes bringen – bei Altach als Meister bekäme man für einen Euro sogar 1000 Euro retour.

Altach, Lustenau und die WSG
Dementsprechend sind die Ländle-Bundesligisten auch die heißesten Abstiegskandidaten. Wer auf Altachs Gang in Liga zwei wettet, bekommt bei 10 Euro „nur“ 30 Euro retour. Bei Lustenau sind es zumindest 45, bei den Tirolern schon 50.

Die WSG Tirol will den Altachern im Abstiegskampf ein Bein stellen.
Die WSG Tirol will den Altachern im Abstiegskampf ein Bein stellen.(Bild: GEPA)

Stammgast in „Flop-6“
Eines scheint für die Admiral-Buchmacher fast fix: Altach wird auch im neunten Jahr der Liga-Teilung nach 22 Runden nicht um den Titel, sondern gegen den Abstieg spielen. Wer die Rheindörfler bis Samstag (17) in die „Flop-6“ tippt, erhält für 10 Euro Einsatz 10,50 Euro retour.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
06.10.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
460.962 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
174.281 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
138.329 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5888 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1425 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1219 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Bundesliga
Salzburg Favorit Nr. 1
Buchmacher rechnen mit West-Dreikampf um Abstieg
Sport Tv Logo
Klub nicht begeistert
Schon wieder – schwerer Rückschlag für Sturm!
Krone Plus Logo
Millionär drückt sich
Kein Treueeid! Militärpolizei gegen Ex-Rapid-Star
„Wir waren zerrissen“
Nach „Fetzn“-Wende: Jetzt melden sich Rapid-Ultras
Sport Tv Logo
Täglich Vollgas
So nutzten unsere Klubs die XXL-Länderspielpause!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf