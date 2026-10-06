Florianis mussten Pferd mit Kran aus Tümpel retten

Herausfordernde Rettungsaktion

Das Tier aus dem Tümpel zu befreien, war keine einfache Aufgabe. Zuerst wurde der Wasserstand mithilfe einer sogenannten Tagkraftspritze verringert. Nebenbei bereiteten die Einsatzkräfte die Rettung des Pferdes mithilfe eines Krans vor. Schließlich konnte es aus dem Tümpel gehoben werden und hatte wenige Zeit später zum Glück wieder festen Boden unter sich.