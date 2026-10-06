Florianis mussten Pferd mit Kran aus Tümpel retten

Zu einer herausfordernden Tierrettung musste die FF Wernberg Dienstagfrüh ausrücken. Ein Pferd war in einem Tümpel in der Ortschaft Trabenig (Bezirk Klagenfurt-Land) versunken und drohte zu ertrinken.
Aufgelöst und voller Sorge kontaktierte eine Pferdehalterin Dienstagfrüh die Feuerwehr Wernberg. Ihr Pferd war in einem Tümpel versunken und drohte zu ertrinken. „Sie konnte das Tier noch mit aller Kraft mit einer Leine fixieren“, berichten die Einsatzkräfte.
Herausfordernde Rettungsaktion
Das Tier aus dem Tümpel zu befreien, war keine einfache Aufgabe. Zuerst wurde der Wasserstand mithilfe einer sogenannten Tagkraftspritze verringert. Nebenbei bereiteten die Einsatzkräfte die Rettung des Pferdes mithilfe eines Krans vor. Schließlich konnte es aus dem Tümpel gehoben werden und hatte wenige Zeit später zum Glück wieder festen Boden unter sich.
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